شكرا لقرائتكم خبر عن نجران: جولة للتأكد من تطبيق قرار توطين مكاتب السفر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

تواصل لجنة توطين الوظائف بنجران جولاتها الميدانية على أنشطة وكالات السفر والسياحة بالمنطقة خلال إجازة العيد؛ بهدف التأكد من تطبيق قرار توطين الوظائف في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، إن الجولات الميدانية شملت 11 مكتباً للحجز السياحي، وأسفرت عن حصر 13 موظفاً سعوديين و8 وافدين.

وأضاف: حصرت فرصتان وظيفيتان متاحتان في مكاتب السفر والسياحة، وجارٍ العمل على شغلها بموظفين سعوديين، مؤكداً أن الجولات الميدانية متواصلة خلال إجازة عيد الفطر المبارك على جميع الأنشطة المستهدفة بقرارات توطين الوظائف.