شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة لـ«الخليج 365»: لم نغفل الفلكلور.. وتذوُّق الفنون مسألة شخصية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة)

أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن فقرة الفن الحديث التي قدمتها إحدى الفرق الفنية في أول أيام احتفال عيد الفطر المبارك، لا تتضمن أي مخالفات، مشيرة إلى أنها شملت عرضاً إبداعياً وبزي محتشم، ولم تكن الأولى من نوعها في مكة.

وأوضحت ردا على ما نشرته "الخليج 365" أمس، بعنوان «رقصة (الهيب هوب) في احتفالات أمانة العاصمة المقدسة تُغضب الأهالي» أنها لم تغفل الفلكلور، وقالت: «قدمنا فقرات متنوعة من الألوان التراثية والأهازيج الشعبية المعروفة في المملكة؛ وهي المجس، الخبيتي، المجرور، المزمار والعرضة السعودية». وألمحت الأمانة إلى أن عدم استحسان البعض لفقرة الفن الحديث مسألة شخصية، وتباين في الأذواق، «فهناك من يحب المزمار أو المجرور، على سبيل المثال، وآخرون يعجبهم الفن الحديث بجميع أنواعه وأشكاله، والأمانة تقف بالحياد وتقدم جميع الأنواع لجميع الأذواق». وأفادت الأمانة أن الهدف من الاحتفال هو معايدة موظفي الأمانة؛ وعلى رأسهم الأمين، لأهالي مكة المكرمة والاحتفال معهم بفرحة العيد، لافتة إلى أن الاحتفال حضره عدد كبير من موظفي الأمانة يتقدمهم الأمين والوكلاء ومديرو العموم، كما حضر عدد من الأهالي والأعيان وبعض العائلات مع أطفالهم. وكانت "الخليج 365" نشرت أمس تقريرا نقلت فيه انتقاد عدد من أهالي مكة المكرمة عرض رقصة (الهيب هوب) في احتفال أمانة العاصمة المقدسة الذي أقامته بمناسبة عيد الفطر المبارك، واعتبرها مغردون بعيدة عن الموروث الشعبي في السعودية، خصوصا في هذه المناسبات الدينية.