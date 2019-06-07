شكرا لقرائتكم خبر عن «العيد زمان» يعود في الجوف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)خطف مشهد «العيد زمان» إعجاب زوار فعاليات العيد التي نظمتها أمانة منطقة الجوف، بحضور أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف في حديقة الأمانة لأنسنة المدن بمدينة سكاكا.
وصافح أمير الجوف فور وصوله مقر الاحتفال عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لنادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم ألقى أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي كلمة رحب فيها بأمير المنطقة راعي الحفل، مقدماً التهنئة للجميع بهذه المناسبة السعيدة.
بعد ذلك ألقى الشاعر متعب النصار قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم شاهد الجميع مشهداً حوارياً بعنوان «العيد زمان»، تبعه عرض مرئي اشتمل على جهود الأمانة في إنشاء بعض المجمعات التي تستفيد منها الأسر المنتجة، ثم شاهد الجميع أوبريت العيد، بعد ذلك قُدمت العرضة السعودية.
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