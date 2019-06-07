شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 4 ملايين عبوة ماء زمزم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

علمت "الخليج 365" أن شركة المياه الوطنية -المشغل الرئيسي لمشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لسقيا زمزم- تمكنت خلال رمضان الماضي من توزيع أربعة ملايين عبوة من مياه زمزم على المعتمرين والمواطنين، وأن عدد عملاء الشركة وصل إلى 200 ألف عميل، خصوصا بعد توحيد العبوات المنتجة من مياه زمزم لتصبح سعة 5 لترات بدلا من 10 لترات.

وبينت أن توحيد حجم العبوات المنتجة يأتي ضمن خطة التحوّل التي ينفذها المشروع أخيرا، سعيا منها لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومواكبة الطلب المتزايد على عبوات مياه زمزم على مدار العام، خصوصا في أوقات المواسم، التي ستشهد زيادة في أعداد المعتمرين والحجاج خلال السنوات القادمة، ما دفعها إلى تسريع وتيرة العمل وتحريك عجلة التطور لمواكبة هذه الزيادة في أعداد المعتمرين والحجاج، وضمان استدامة الخدمة المقدمة لهم، والوفاء باحتياجاتهم من المياه، لافتة إلى أن تغيير حجم العبوات إلى سعة 5 لترات سيساعد على تلبية جميع هذه الطلبات.