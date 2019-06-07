شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: رفع 6486 طن نفايات أول أيام العيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رفعت أمانة محافظة جدة؛ ممثلة في الإدارة العامة للنظافة والمرادم، 6486 طن نفايات خلال أول أيام العيد، بزيادة على معدل التولد اليومي للنفايات والمقدر بـ5400 طن يوميا، وذلك بنسبة زيادة 17%.

وسجلت كمية النفايات المنزلية 5080 طناً في اليوم بزيادة على معدل التولد اليومي للنفايات، الذي يقدر بنحو 3300 طناً يومياً بنسبة زيادة قدرها 64%، وبلغت النفايات التجارية 1406 أطنان، وسجلت النفايات ذات الأحجام الكبيرة 1786 طناً، في حين حشدت أمانة جدة 5424 عامل نظافة للعمل على مدار الساعة، وخصصت 422 ضاغطاً، و120 قلاباً للتعامل مع تزايد النفايات خلال الموسم، ورفع المخلفات المنزلية والمخلفات ذات الأحجام الكبيرة ونقلها لمردم النفايات، ومعالجتها بيئياً وفق الأساليب العلمية المتبعة.

وفي إطار جهودها لتحسين المشهد البصري، أزالت أمانة جدة خلال أول أيام العيد، 325 لوحة دعائية مخالفة، وطمست كتابات مشوهة للمظهر العام في 24 موقعاً، كما عالجت واستبدلت 44 حاوية نفايات تالفة داخل الأحياء، فيما نفذت أعمال كنس والتقاط مبعثرات من الطرق بإجمالي 12.940 كيلومتراً، وإزالة أكثر من 800 ألف طن من مخلفات البناء ونواتج الحفر.