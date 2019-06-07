شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة: لا تمييز في توزيع المشاريع على المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن المشاريع المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز، توزع لأبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات اليمنية دون تمييز.

وأوضح المركز أن المملكة نفذت مشاريع إنسانية وإغاثية وتنموية، ودعمت اقتصاد اليمن والبنك المركزي بمبالغ وصلت إلى 11.88 مليار دولار أمريكي، حيث وصلت مشاريع المركز المنفذة في اليمن 330 مشروعا في كافة مناطق اليمن بتكاليف تزيد على ملياري دولار أمريكي، منها 89 مشروعا صحيا بتكلفة إجمالية تجاوزت 300 مليون دولار أمريكي، و54 مشروعا في قطاع الأمن الغذائي بتكلفة إجمالية تجاوزت 200 مليون دولار أمريكي.

وتقدر قيمة مشاريع التعليم في اليمن بمبلغ 65,291,000 دولار أمريكي، و12 مشروعا في قطاع المياه والإصحاح البيئي بتكلفة إجمالية بلغت نحو 80 مليون دولار أمريكي..

فيما دشن مركز الملك سلمان أخيرا بالشراكة مع قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ووزارة التعليم، مشروعا تعليميًا نوعيًا مشتركًا بعنوان «معًا من أجل التعليم في اليمن»، بهدف دعم القطاع التعليمي في الجمهورية اليمنية.