شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن ناصر ومسؤولة سويسرية يبحثان تعزيز العلاقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيرن) التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الخارجية باسكال بيريسفيل، وذلك في القصر الفيدرالي في بيرن. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وسويسرا في شتى المجالات.

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الخارجية باسكال بيريسفيل، وذلك في القصر الفيدرالي في بيرن. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وسويسرا في شتى المجالات.

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