شكرا لقرائتكم خبر عن «الأجهزة الطبية» تمنع فصل «الكهرباء» عن منازل المرضى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) طالبت هيئة تنظيم الكهرباء مستهلكي الكهرباء الذين تعتمد حياتهم على الأجهزة الطبية الموصولة بالكهرباء بالتواصل مع «كهرباء طالبت هيئة تنظيم الكهرباء مستهلكي الكهرباء الذين تعتمد حياتهم على الأجهزة الطبية الموصولة بالكهرباء بالتواصل مع «كهرباء السعودية » لتسجيل الحالة، مؤكدة أن الشركة ستوفر مصدر طاقة بديلا للمنزل في حال قيامها بإجراء أعمال الصيانة المبرمجة لمعداتها وشبكاتها. وكانت الشركة السعودية للكهرباء دعت المشتركين الذين لديهم أجهزة طبية تعتمد على الكهرباء في وقت سابق إلى التنسيق مع مكاتب خدمات المشتركين التابعين لها في المنطقة السكنية الخاصة بهم وإبلاغهم بتلك الظروف، مؤكدة حرصها على مراعاة ظروف المواطنين والمقيمين الذين قد يحتاجون لأجهزة طبية تعمل على مدار الساعة بسبب ظروفهم الصحية، وأضافت: «يتوجب على أصحاب المنازل التي توجد بها حالات مرضية مماثلة الأخذ بالاحتياطات اللازمة عن طريق توفير أجهزة بطاريات قابلة للشحن UPS أو مولد احتياطي».



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