شكرا لقرائتكم خبر عن تغيّر الملامح والتقارير الطبية.. شرطا تغيير صورة الهوية الوطنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رهنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية. وأكدت أنه عند تغيير الصورة الشخصية في الهوية تكون متاحة في جميع قطاعات وزارة الداخلية. جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على مواطن، عبر حساب خدمة عملاء الأحوال المدنية على «تويتر»، استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير صورة الهوية الوطنية.

وأشارت إلى أنه يجب استخراج هوية وطنية جديدة في حال تقديم بلاغ بفقدانها حتى في حال تم العثور عليها، لأن الهوية السابقة تكون قد ألغيت بعد البلاغ ولا يتم التعامل بها.

وفي سياق متصل، نفت الوكالة وجود أي غرامات مالية تترتب على تعديل خطأ كتابة الاسم باللغة الإنجليزية في بطاقة الهوية الوطنية.