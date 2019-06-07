شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء النفيعي: «خلصونا» كلمة سر تطهير الحرم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حوار: محمد سعود ،تصوير: عبدالعزيز الجابر AAJ.

رحلة طويلة في خدمة الوطن قضاها اللواء الركن مظلي متقاعد محمد بن زويد النفيعي، تكللت بالنجاح وإنجاز المهمات، وأبرزها إدارته لعمليات تطهير الحرم المكي أثناء «حادثة جهيمان» في عام 1400هـ، حينما كان يعمل ركن عمليات في قوة الأمن الخاصة آنذاك كوحدة من وحدات أمن وزارة الداخلية. ويقول النفيعي في حوار لـ«الخليج 365»: «وضعت الخطة الأولية لتطهير الحرم المكي، التي ركزت في أهدافها على المحافظة على المسجد الحرام وأرواح المسلمين، والمحافظة على سلامة القوات المنفذة للعمليات، وإلقاء القبض على المجموعة المسلحة أحياء»، لافتاً إلى أنه قابل جهيمان بعد القبض عليه. ويضيف: «كانت مقابلة الأمير سعود الفيصل مع جهيمان طيبة، حيث ذهبت له برفقة الأمير سعود، الذي سأله عن سبب ارتكابه للجريمة، فما كان لدى جهيمان رد سوى قوله: «قضاء وقدر»، لكن الأمير سعود أكد أنه من الشيطان، ليرد جهيمان بـ «يمكن من الشيطان»، وسأله الأمير سعود عن ماذا يريد الآن؟ فطلب جهيمان ماء، وخرج الأمير سعود وقال لي أعطه ماء. ويروي النفيعي في حديثه قصة طفولته التي قضاها بين مكة المكرمة والطائف، وقصة احترافه كرة القدم في نادي الوحدة، وعروض ناديي النصر والهلال، كما يتحدث عن محطات من عمله الأمني في خدمة الوطن، واهتماماته الأدبية. وإلى نص الحوار: • حدثنا أولا عن المحطات الأولى في حياتك. •• أنا من مواليد مكة المكرمة 1364هـ، وجزء من طفولتي عشته في مكة المكرمة، والجزء الآخر ما بين محافظة الطائف ومدينة الرياض، والتحقت بفصول الدراسة في المدرسة المحمدية في مكة المكرمة، ومن ثم انتقلت إلى محافظة الطائف، التي أكملت فيها دراستي حتى تحصلت على شهادة الصف الثاني متوسط من المدرسة الفيصلية الثانوية. وبعد ذلك تقدمت إلى المدرسة العسكرية، التي يقودها آنذاك موسى الطاسان برتبة وكيل قائد (رائد)، الذي أخبرني بأن مقعدي الدراسي غير متوفر بالطائف، وإنما في الرياض، وانتقلت إلى العاصمة وأكملت فيها رحلتي التعليمية حتى تحصلت على الثانوية العامة (قسم علمي) في المدرسة العسكرية المرتبطة علمياً ودراسياً بوزارة المعارف وإدارياً بوزارة الدفاع. • وماذا بعد الدراسة؟ •• التحقت بالكلية الحربية، وتخرجت فيها بشهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، ثم التحقت بفوج المظلات بمحافظة ينبع في عام 1386هـ، وأمضيت فيها سنتين، ونتيجة لظروف والدي في الطائف، تقدمت بطلب إلى قائد الفوج آنذاك العقيد عبدالرحيم سلامة لنقل عملي إلى الطائف، وبالفعل أُلحقت لمدة عام، وبعدها تمت إعارتي إلى قوة الأمن الخاصة بالرياض. قصة الإعارة • كيف تمت إعارتك لقوة الأمن الخاصة؟•• قصة إعارتي بدأت حينما حضر قائد قوة الأمن الخاصة في ذلك الوقت الفريق محمد هلال -رحمه الله- حفلاً لتنصيب الفريق عبدالعزيز المسعود -رحمه الله- قائداً لجهاز المباحث، وألقى قائد المباحث بالإنابة عبدالله بن عثمان المطيري -رحمه الله- كلمة بالمناسبة ذكر فيها ثلاث صفات طيبة في الفريق عبدالعزيز المسعود، وما كان من الفريق محمد هلال أثناء عودته من الحفل إلا يسأل مرافقيه الضباط عن ضابط من الجيش تنطبق عليه الصفات المذكورة في المسعود، وأجمعوا على أنها تنطبق في الضابط محمد بن زويد النفيعي، وتمت إعارتي إلى قوة الأمن الخاصة من الجيش، ونقلت لها، وأمضيت فيها أكثر من 11 سنة، وقد عملت في الأمن العام مساعداً لقائد مدينة التدريب، ومديراً لإدارة الشؤون الفنية في الأمن العام، وقائدا لقوة أمن المنشآت التي عملت على تحويلها إلى قوات أمن المنشآت، ومنها مديراً لشرطة منطقة تبوك، ومنها عينت مستشاراً لمدير الأمن العام، الأمر الذي جعلني أطلب إحالتي للتقاعد. حادثة الحرم • ماذا عن حادثة الاعتداء على الحرم المكي أو «حادثة جهيمان»، وكيف بلغت بها؟•• أثناء حادثة الاعتداء على الحرم المكي كنت أحمل رتبة رائد، وأعمل ركن عمليات قوة الأمن الخاصة، وقائد الوحدة وقتها اللواء محمد بن هلال، وتبلغت بها عند وصولي للعمل، حيث طُلب مني التوجه إلى المطار للسفر إلى مكة المكرمة، وذهبت إنفاذاً للأمر، وكان في استقبالنا أحد الزملاء الضباط الذي أبلغنا بالحادثة، ومن ثم اتجهنا بعدها إلى مكة المكرمة، حيث أخبرونا بأن الأميرين الراحلين سلطان بن عبدالعزيز ونايف بن عبدالعزيز -رحمهما الله - في فندق يقع في منطقة أجياد، وذهبت إليهما وسلمت عليهما، ووجدت معهما الأمير بندر بن سلطان ومدير الأمن العام آنذاك الفريق فايز العوفي، وقائد قوة الأمن الخاصة اللواء محمد بن هلال، وطلب الأمير سلطان بن عبدالعزيز إنهاء الموقف، وأخبرته بالحاجة إلى استطلاع ومعرفة تسليح المعتدين وعددهم لكي توضع الخطة، فقال: «خلصونا»، فيما كان الأمير بندر بن سلطان يؤكد صحة كلامي، إلا أن الأمير سلطان عاد للتأكيد: «صحيح لكن خلصونا»، ففهمت الرسالة، ثم طلب مني مدير الأمن العام اللحاق برئيسي اللواء محمد، الذي أبلغته بأنه لا بد من الاستطلاع، ليرد علي ببيت شعري: «إذا لم يكن غير الأسنة مركباً فما حيلة المضطر إلا ركوبها»، فقلت له: «ركبنا واتكلنا على الله»، وتم الاستطلاع وبناءً عليه وضعت الخطة. خطة التطهير • ماذا عن الخطة؟•• وضعت الخطة الأولية خلال ساعات، بعد الحصول على مخطط كامل للحرم المكي من سالم بن لادن -رحمه الله-، وتم التطهير خلال ساعات، بإنزالهم إلى الخلاوي (القبو) أسفل، وبعدها تمت عمليات القنص والتصفية، وكانت الخطة تعتمد المحافظة على المسجد الحرام وأرواح المسلمين والمحافظة على سلامة القوات المنفذة للعمليات، وإلقاء القبض على المجموعة المسلحة أحياء، وأُخرج جهيمان ومحمد عبدالله «المهدي المزعوم». • أين قابلت جهيمان؟ •• في فندق مقابل الحرم المكي من الجهة الغربية، حيث رافقت الأمير سعود الفيصل الذي سأله عن سبب ارتكابه للجريمة، فرد جهيمان: «قضاء وقدر»، لكن الأمير سعود أكد أنه ليس قضاء وقدرا وإنما من الشيطان، ليرد جهيمان بـ«يمكن من الشيطان»، وسأله الأمير سعود عن ماذا يريد الآن؟ فطلب جهيمان ماء، وخرج الأمير سعود وقال لي: أعطه ماء. • من أبلغ القيادة بخبر تطهير الحرم؟•• كنا في اجتماع مع الأمير سلطان، وطلب من الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- والرائد محمد الذهاب إلى الملك خالد بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير فهد -رحمهما الله- لإبلاغهما بتطهير الخلاوي وإنجاز المهمة، إلا أن الأمير سعود طلب بقائي في عملي، وأبلغت وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله - بما حدث، ووجهني بالذهاب إلى مركز القيادة للقاء المقدم مسعود الزنيفير، الذي أكدت عليه أن العملية الأخيرة يقوم بها الجيش فقط لأنها من واجباته، ولكنها نفذت من جميع الوحدات من جيش وقوة الأمن الخاصة والحرس الوطني، ومشاركة الاستخبارات والمباحث كمصادر للمعلومات، وانتهت مهمة تطهير الخلاوي في ساعات قليلة. • ما هي الجهات العسكرية التي شاركت؟•• وحدات من الجيش ووحدات من الحرس الوطني وقوة الأمن الخاصة والمباحث والاستخبارات. • هناك من يردد أن جنودا فرنسيين شاركوا في عملية التطهير.•• يكذب من يقول إن هناك وجودا للجنود الفرنسيين أثناء تطهير الحرم المكي من المعتدين. الرياضة والأدب • ما قصتك مع الرياضة؟•• أنا أعشق لعب كرة القدم منذ الصغر، ومبدع في تلك اللعبة، وكان الاحتراف في ذلك الوقت معنويا وليس ماديا، وطلب مني التسجيل في نادي الخليج 365 بالطائف مقابل 10 آلاف ريال، ووصلني عرض آخر، إلا أنني سجلت في نادي الوحدة في مكة المكرمة، واستمررت مع النادي ثلاث سنوات، وحققت معه بطولة المناطق، وحصلنا كذلك على الميداليات الفضية، إلا أن انتقال عملي إلى الرياض أجبرني على ترك الوحدة في عام 1390هـ، ووصلني عرضان من ناديي النصر والهلال، ورفضتها بسبب ظروف العمل. • يقال إن لك اهتمامات أدبية؟•• صدر لي ديوانان؛ الأول شعر محرر وهو النبطي المحرر من النحو والصرف ولكنه موزون ومقفى، وآخر شعر فصيح بعنوان: «رؤى قلب».