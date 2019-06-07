شكرا لقرائتكم خبر عن الكبدة الحارة تتصدر احتفالات الفطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسام كريدي (المدينة المنورة)

أقام سكان عدد من أحياء المدينة المنورة، احتفالات عديدة خلال خلال أيام عيد الفطر المبارك، فيما استعدوا مبكرا لهذه المناسبة، إذ أقام سكان حي المغاربة حفلا استقبلوا خلاله المهنئين بالعيد من الأهل والأسر من قاطني الحي قبل عشرات السنين. كما طال احتفاءهم العائلات والأطفال من زائري المسجد النبوي، وقدموا لهم القهوة العربية والحلوى والشوكولاتة والمعمول والعصائر الباردة نظرا لحرارة الجو، فيما قدم عدد من الأهالي مبالغ نقدية كمعايدات للأطفال.

وعلى نفس النهج، أقام سكان حي البحر بالمدينة المنورة احتفالاتهم بطريقتهم الخاصة، إذ دعوا عددا من الأقارب والزوار لإفطار قدموا خلاله أطباق الكبدة بالفلفل الحار باعتبارها عادة قديمة لدى أهل المدينة المنورة.