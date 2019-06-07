شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخدود» يجذب الزوار في العيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

شهد موقع الأخدود الأثري بمنطقة نجران إقبالا كبيرا ومتزايدا من قبل زوار وسكان المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أن موقع الأخدود الأثري يُعد من أبرز المواقع الأثرية بالمنطقة، ومن المواقع المهمة لما يمثله من إرث تاريخي وثقافي وما يحتوي بين جنباته من آثار تاريخية عريقة.

وأشار إلى تكليف موظفين مؤهلين من فرع الهيئة بالمنطقة لتقديم الشرح الوافي والمفصل لزوار المواقع الأثرية، نظراً لما تشهده من تزايد مطرد في أعداد الزوار خلال فترة الأعياد والإجازات والعطل الرسمية.

ولفت الانتباه إلى ما تزخر به المنطقة من عوامل جذب سياحي واحتضانها العديد من الأماكن والمواقع الأثرية والتاريخية والسياحية، أبرزها موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي وآبار حمى وعدد من القرى التراثية المنتشرة على ضفاف وادي نجران وقرى وهجر المنطقة، إضافة للمتنزهات والحدائق والمساحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية.