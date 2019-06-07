شكرا لقرائتكم خبر عن الشعراء يشعلون «عيد أملج أجمل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أملج)

احتفلت محافظة أملج مساء أمس بعيد الفطر المبارك بشعار «عيد أملج أجمل»، بحضور المحافظ زياد بن عبدالمحسن البازعي، ورئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان، وعدد من مديري الإدارات الحكومية وأهالي المحافظة وذلك بمقر المهرجان بالسوق الشعبي بالمنطقة التاريخية بالمحافظة. وتخلل فقرات الحفلة التي نظمتها لجنة التنمية السياحية بالمحافظة بالتعاون مع بلدية محافظة أملج إلقاء قصائد للشعراء مشعل سعد الكشي، وأحمد عبدالله الصيدلاني، ومسعود سلمان الفايدي، وخالد محمود الخوانكي، وكلمة للجنة المنظمة قدمها عضو اللجنة حامد مساعد المستحي، واختتمت فقرات الحفل بفقرة «عيدنا أول» التي قدمها محمد حامد السناني بمشاركة فرقة أملج للفنون الشعبية التي قدمت العديد من الألوان الشعبية التي تشتهر بها المحافظة.

بعد ذلك افتتح مسرح الطفل فعالياته المختلفة من خلال المسابقات والمشاركات التي يشرف عليها نجم مسرح الطفل سيف سعد المرواني، وذلك على مسرح الطفل المقام بمقر المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى خامس أيام العيد.