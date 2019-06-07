200 ألف حضور احتفالات عيدنا في حينا بالقصيم

تجاوز حضور احتفالات "عيدنا في حينا" بمنطقة القصيم التي نظمها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة في 202 موقعاً في أحياء محافظات ومراكز منطقة القصيم 200 ألف محتفل بعيد الفطر لهذا العام والتي انطلقت فعالياته الكبيرة بعد مغرب اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك واستمرت طوال أيام العيد. وأثنى العديد من حضور فعاليات "عيدنا في حينا" على تنوع الفعاليات وتعدد وتنوع البرامج التي نفذت وتنوعت بين الوطنية والتراثية والفقرات الفلكلورية والشعرية والمسابقات والفقرات الترفيهية والتراثية والبرامج الرجالية والنسائية. وأشاد مديرعام فرع وزارة العمل الدكتور فهد بن محمد المطلق، بتفاعل أهالي القصيم مع الاحتفالات، مثمنا توجيهات أمير منطقة القصيم ودعمه ومشاركته في هذه الاحتفالية بمشاركة أهالي حي الصفراء ببريدة، ومقدرا لأمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك الدوسري، تعاونه ودعم أمانة المنطقة للاحتفالات بتجهيز المواقع وتهيئتها للمحتفلين والمشاركين. من جانبه، أوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة سلطان الرجيعي، أن مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة أشرف بشكل مباشر في هذه التظاهرة. وقال "بذلنا جهودنا لتصل الاحتفالات والفرح لأكبر قدر من الأحياء برفع أعداد مواقع الاحتفال هذه السنة عن العام الماضي". إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لاحتفالات عيدنا في حينا عبد العزيز الغماس، أن مواقع احتفالات عيدنا في حينا بالقصيم شهدت تدفق آلاف الحضور من المعيدين، متوقعا أن يصل أعداد المشاركين والمحتفلين وزوار فعاليات الاحتفالات إلى 200 ألف مشارك.



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