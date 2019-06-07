محافظ القويعية يرعى احتفاليات العيد



رعى محافظ القويعية مساعد بن عبد الرحمن السالم، احتفال أهالي محافظة القويعية بمناسبة عيد الفطر الذي تنظمه بلدية المحافظة المقام بمركزها. وكان في استقباله رئيس بلدية محافظة القويعية سعود بن عبد الرحمن الهويمل، وعدد من مديري ورؤساء الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية وأعضاء المجلس المحلي والمجلس البلدي ورؤساء المراكز والأعيان، وجمع غفير من المواطنين والمقيمين بالمحافظة. وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم قصيدة " تباشر العيد " ألقاها الشاعر محمد الضالع. بعد ذلك قدمت فرقة تاج قصيبا لون السامري وسط تفاعل من الجمهور. ثم ألقى محافظ القويعية كلمة الأهالي بمناسبة العيد رفع من خلالها خالص التهاني والتبريكات للقيادة. كما أثنى في كلمته على جهود بلدية القويعية في تنظيم حفل أهالي القويعية بالعيد السعيد، سائلاً الله أن يعيده على المحافظة والوطن أعوامًا مديدة. بعد ذلك شاهد الجميع مشاركة الجالية اليمنية في القويعية بفلكور شعبي نال استحسان الجميع، ثم استمتع الجمهور بفقرة أوبريت عيد القويعية بعدها فقرة "سحوبات وجوائز". بعدها قدم المنشد أحمد القرعاوي شيلة عن العيد إهداء لعيد القويعية. بعد ذلك شارك المحافظ وضيوف الحفل الأهالي العرضة السعودية التي تغنت كلماتها بالوطن والولاء لقادته تحت راية التوحيد.

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