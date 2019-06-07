وقُدمت -أمس- عدة نشاطات حظيت بتفاعل الحضور، منها عروض فنية وشعبية لفرقة «إبداع الجنوب الشعبية»، وفرقة «صدى الاستعراضية»، وفرقة «صدى الترفيهية»، كما قدم عدد من الأطفال مسابقات وعروضا على المسرح.
وأطلقت الجهة المنظمة للفعاليات عددا من الخدمات الجديدة للحضور، منها السيارات الكهربائية المخصصة لنقل كبار السن بين أرجاء حديقة أبها الجديدة، إضافة إلى تطوير المواقع الترفيهية، خصوصا ألعاب الأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر حديقة أبها الجديدة تواصل فعالياتها في العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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