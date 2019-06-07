حديقة أبها الجديدة تواصل فعالياتها في العيد

واصلت فعاليات عيد الفطر المبارك التي يحتضنها مسرح حديقة أبها الجديدة بمدينة أبها، استقبال الزوار، خصوصا العائلات والأطفال.

وقُدمت -أمس- عدة نشاطات حظيت بتفاعل الحضور، منها عروض فنية وشعبية لفرقة «إبداع الجنوب الشعبية»، وفرقة «صدى الاستعراضية»، وفرقة «صدى الترفيهية»، كما قدم عدد من الأطفال مسابقات وعروضا على المسرح.

وأطلقت الجهة المنظمة للفعاليات عددا من الخدمات الجديدة للحضور، منها السيارات الكهربائية المخصصة لنقل كبار السن بين أرجاء حديقة أبها الجديدة، إضافة إلى تطوير المواقع الترفيهية، خصوصا ألعاب الأطفال.