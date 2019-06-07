السعودية اليوم / وكيل إمارة جازان للحقوق يؤدي صلاة الميت على الشيخ المدخلي



صامطة 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واس

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للحقوق علي حسين عقيل ، وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم , بجامع العليا بمحافظة صامطة ، صلاة الميت على فضيلة الشيخ محمد بن منصور بهلول المدخلي مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان سابقاً.

وعقب الصلاة نقل وكيل إمارة منطقة جازان للحقوق ، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لأسرة وذوي الفقيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأدّى الصلاة مع وكيل إمارة منطقة جازان للحقوق محافظ صامطة أحمد عبدالله زعله وكيل المحافظة مصطفى قحل وعدد من القيادات الأمنية ومشايخ وأهالي المنطقة .

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