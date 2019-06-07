شكرا لقرائتكم الخطوط السعودية تسيير رحلات منتظمة إلى مراكش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 6 يونيو 2019 - اخر تحديث في 6 يونيو 2019 / 20:47

سيّرت الخطوط السعودية اليوم (الخميس)، وجهة دولية ثانية إلى مراكش بعد أقل من 24 ساعة من تدشين رحلاتها إلى أثينا، إذ بدأت اليوم تشغيل أولى رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى مراكش ثاني وجهاتها في المغرب بعد الدار البيضاء، وبواقع ثلاث رحلات أسبوعياً في الاتجاه الواحد انطلاقاً من جدة، بحضور المدير العام للخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، وعدد من مسؤولي القطاعات التشغيلية في "السعودية"، والجهات الحكومية العاملة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.



وجرى تشغيل الرحلة الافتتاحية بعد احتفال مبسط بدأ بقص الشريط أمام البوابة المخصصة لمغادرة الضيوف المسافرين على الرحلة، وسلمهم المدير العام للخطوط السعودية الشهادات التذكارية بهذه المناسبة، وودعهم بالورود والحلوى، متمنيا لهم رحلة سعيدة في الوقت الذي اكتملت فيه الاستعدادات في مطار مراكش المنارة الدولي، لتقديم جميع الخدمات للضيوف الواصلين على الرحلة والمغادرين في رحلة العودة، إذ تم توفير الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانات التقنية اللازمة لخدمة ضيوف "السعودية".

وأكد الجاسر، أن تدشين الوجهة الثانية للخطوط السعودية في المغرب يعكس النمو المتواصل لحركة السفر بين البلدين، في ظل ما تشهده العلاقة بينهما من تطور مستمر وتعزيز لأواصرها الوثيقة.

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وأضاف: "بدأت الخطوط السعودية تشغيل رحلاتها إلى المغرب في الأول من أذار (مارس) عام 1967، برحلة أسبوعية واحدة، تمر بمحطات عدة قبل الوصول إلى وجهتها الرباط، واليوم تسيّر السعودية الكثير من الرحلات المباشرة والمنتظمة إلى المغرب يصل معدلها الأسبوعي إلى 19 رحلة قبل تدشين رحلاتها إلى مراكش، بخلاف الرحلات الإضافية التي يتم تشغيلها لاستيعاب وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وفي اليوم الذي يتم في تدشين الرحلات المباشرة والمنتظمة إلى مراكش تغادر ثلاث رحلات مباشرة إلى الدار البيضاء عبر مطار الملك عبدالعزيز، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ويوم غد سيتم تشغيل أربع رحلات من جدة إلى الدار البيضاء، وبعد غد سيتم تشغيل سبع رحلات للخطوط السعودية في يوم واحد متجهة إلى كل من الدار البيضاء ومراكش، وفي موسمي الحج والعمرة تشغل الخطوط السعودية رحلاتها إلى ثمان وجهات في المغرب، للتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين".

وأوضح الجاسر أن الخطوط السعودية تستحوذ على نصيب الأسد في حركة السفر بين السعودية والمغرب بما توفره من رحلات تستوعب الحركة المتنامية عبر أسطولها الحديث من الطائرات، وبما توفره من خدمات تنال رضى الضيوف وتسهم في تزايد عددهم، منوها أن الخطوط السعودية نقلت خلال العام الماضي 2018، أكثر من 400 ألف ضيف على رحلاتها بين البلدين.

وقال المدير العام للخطوط السعودية: "إن الخطوط السعودية ماضية قدما في التوسع في التشغيل الدولي عبر زيادة الرحلات والسعة المقعدية التي تشهد نموا في حركة السفر ومنها المغرب، وتدشين وجهات دولية جديدة لتوفير خدمات النقل الجوي إلى المملكة والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتوفير أفضل الخدمات ـ أولا ـ لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وتلبية الإقبال المتنامي للسفر السياحي والتجاري بين البلدين وحركة العبور بين قارات العالم".

وجرى تحديد مواعيد رحلات "السعودية" إلى وجهتها الجديدة مراكش أيام السبت والثلثاء والخميس من كل أسبوع، وتغادر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة عند الـ03:05 فجراً بالتوقيت المحلي، وتستغرق الرحلة سبع ساعات لتصل إلى مراكش عند 06:55 صباحاً بتوقيت المغرب، وتغادر رحلة العودة 09:45 صباحاً وتستغرق حوالى ست ساعات لتصل إلى جدة عند 19:00 مساءً، ويتم تشغيل الرحلات بطائراتها من طراز بوينغ B787-9 دريملاينر التي تبلغ سعتها 298 مقعداً، 24 منها لدرجة الأعمال و274 مقعداً لدرجة الضيافة، وهي مجهزة لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف.