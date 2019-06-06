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متى موعد صرف المساعدة المقطوعة؟ العمل تجيب
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع سيل الاستفسارات والتساؤلات بشأن موعد صرف المساعدة المقطوعة.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لا يوجد موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة داعية المستفيدين للانتظار حتى يتم الصرف.
وحساب خدمة العملاء في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد تلقى العشرات من الاستفسارات بشأن موعد صرف المساعدة المقطوعة.
وردّ حساب خدمة العملاء بقوله “لا يوجد وقت مُحدد لصرف المساعدة المقطوعة يرجى الانتظار لحين الصرف، شاكرين تواصلك”.
وناشد عدد من قوائم انتظار المساعدة المقطوعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستمرار إيداع المبالغ كما هي في السابق مؤكدين أنهم بأمس الحاجة لتلك المبالغ لسد احتياجاتهم وسداد ديونهم وقضاء حوائجهم.
والمساعدة المقطوعة هي مساعدة مالية تهدف لتحسين الظروف المعيشية لمن دخلهم محدود سواء المشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم حتى ولو كانوا على رأس العمل أو لديهم دخل شهري ضعيف من التقاعد أو خلافه تمنعهم من الحصول على معاشات الضمان الاجتماعي على ألا يتجاوز مقدار المساعدة مبلغ ثلاثين ألف ريال لكل حالة حسب الضوابط المحددة لكل برنامج.
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