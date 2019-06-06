تقديم معهد سرب لشغل وظائف قطار سار توظيف الخطوط الحديدية السعودية

مواعيد تقديم معهد سرب التقني للخطوط الحديدة، لشغل وظائف قطار سار الشركة السعودية للخطوط الحديدة “sar”، لخريجي الثانوية العامة 1440 ومن ينطبق عليهم شروط التسجيل لدراسة الدبلوم المتخصص في واحدة من مجالات الخطوط الحديدة التي يوفرها المعهد السعودي التقني سرب للخطوط الحديدية، ومن بين شروط تسجيل سرب ومُميزات الالتحاق، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وبقية الشروط سنوضحها لكم بالكامل، بجانب التخصصات المتاح التسجيل عليها، و مواعيد التدريب خلال العام الدراسي المقبل.

يبدأ الفصل التدريبي للمقبولين والمنطبق عليهم شروط تقديم معهد سرب التقني للخطوط الحديدية، من يوم الأحد الموافق 9 محرم 1441 هجريا المقبل الموافق 8 سبتمبر 2019 من العام الحالي، وتم تحديد طريقة إبلاغ المقبولين مبدئياً للالتحاق بالفصل التدريبي للحصول على دبلوم متخصص في أحد المجالات أو التخصصات المسموح التسجيل عليها، كما تم الإشارة لبعض الضوابط الخاصة بالتسجيل أو التقديم لطلاب الثانوية العامة القسم العلمي فقط، والحاصلين على معدل بنسبة 80% على الأقل.

مواعيد تقديم معهد سرب والتخصصات

بدء تقديم معهد سرب التقني للخطوط الحديدية، منذ 22-5-2019 ويستمر التسجيل حتى 27-6-2019 الجاري، علما بان التخصصات المطلوبة تشمل قيادة القطارات، صيادة السكة الحديد، الإشارات والتحكم، صيانة عربات وقاطرات السكة الحديد، ويجب مراعاة ضوابط التسجيل التي اعلن عنها المعهد التقني للخطوط الحديدة سرب، لمن سيتقدم على شغل برامج التدريب لشغل وظائف قطار سار .

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في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم سوف يتم إلغاء تقديمك.

في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.

سوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم شروط القبول برسالة نصية على الجوال الرئيسي المسجل والبريد الإلكتروني بموعد اختبار القبول (بعد انتهاء الفرز).

شروط تقديم المعهد التقني للخطوط الحديدة SAR

الشروط العامة للقبول والتسجيل؟، وضعت الجنسية السعودية، والحصول على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80%، والقبول لطلاب القيم العلمي، ودرجة اختبار قياس 70%، ويقبل التقديم لمن هم من سن 18 وحتى 22 عام، اجتياز المقابلة الشخصية، واختبارات القبول ، ألا يكون قد سبق للمتقدم الاستفادة من صندوق الدعم هدف.

متطلبات التقديم ومميزات الالتحاق

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رابط التقديم مرفق بعالية للتسجيل قبل انتهاء فترة القبول والتسجيل.