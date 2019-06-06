شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني بيشة» يستخرج جثمان طفل من بئر بالجعبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الاكلبي (بيشة) @ibrahimalaklobi

تمكن فرق الدفاع المدني من استخراج جثمان طفل بعد سقوطه في بئر بمركز الجعبة غرب محافظة بيشة مساء اليوم (الخميس).

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي: أن مدني بيشه باشر مساء اليوم الخميس بلاغا عن سقوط طفل سعودي (14عاما) في بئر قديمة مكشوفه بضواحي قرية الجعبة التابعة لمركز الثنية ببيشه يبلغ طولها ١٣ م تقريبا بقطر ٤ أمتار بكمية مياه تصل إلى ارتفاع ٧ أمتار تقريبا مما أدى لغرقه ووفاته.

وقد عملت فرق وغواصو الدفاع المدني على استخراج جثمانه رحمه الله من قاع البئر والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة كالمتبع.