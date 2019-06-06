الخطوط السعودية بدأت اليوم تسيير رحلاتها المنتظمة إلى "مراكش"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشنت الخطوط السعودية وجهة دولية ثانية "مراكش" بعد أقل من 24 ساعة من تدشين رحلاتها إلى "أثينا" حيث بدأت اليوم الخميس 3 شوال الموافق 6 يونيو تشغيل أولى رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى "مراكش" ثاني وجهاتها في المملكة المغربية بعد الدار البيضاء وبواقع (3) رحلات أسبوعياً في الاتجاه الواحد انطلاقاً من جدة، وتم التدشين فجر اليوم بحضور مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وعدد من مسؤولي القطاعات التشغيلية في "السعودية" والجهات الحكومية العاملة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة . وتم تشغيل الرحلة الافتتاحية بعد احتفال مبسط بدأ بقص الشريط أمام البوابة المخصصة لمغادرة الضيوف المسافرين على الرحلة، وسلمهم مدير عام الخطوط السعودية الشهادات التذكارية بهذه المناسبة وودعهم بالورود والحلوى متنميا لهم رحلة سعيدة، في الوقت الذي أكتملت فيه الاستعدادات بمطار مراكش المنارة الدولي لتقديم جميع الخدمات للضيوف الواصلين على الرحلة والمغادرين في رحلة العودة حيث تم توفير الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانات التقنية اللازمة لخدمة ضيوف "السعودية" .

وأكد المهندس المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن تدشين الوجهة الثانية للخطوط السعودية في المغرب يعكس النمو المتواصل لحركة السفر بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في ظل ما تشهده العلاقة بين البلدين الشقيقين من تطور مستمر وتعزيز لأواصرها الوثيقة، وأضاف : (بدأت الخطوط السعودية تشغيل رحلاتها إلى المغرب في الأول من مارس عام 1967م برحلة اسبوعية واحدة تمر بعدة محطات قبل الوصول إلى وجهتها "الرباط" واليوم تسيّر "السعودية" الكثير من الرحلات المباشرة والمنتظمة إلى المملكة المغربية يصل معدلها الأسبوعي إلى "19" رحلة قبل تدشين رحلاتها إلى مراكش وذلك بخلاف الرحلات الإضافية التي يتم تشغيلها لاستيعاب وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وفي اليوم الذي يتم في تدشين الرحلات المباشرة والمنتظمة إلى مراكش تغادر ثلاث رحلات مباشرة إلى الدار البيضاء عبر مطار المؤسس بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، وغدا الجمعة سيتم تشغيل أربع رحلات من جدة إلى الدار البيضاء، وبعد غد السبت سوف يتم تشغيل "7" رحلات للخطوط السعودية في يوم واحد متجهة إلى كل من الدار البيضاء ومراكش، وفي موسمي الحج والعمرة تشغل الخطوط السعودية رحلاتها إلى "8" وجهات في المملكة المغربية للتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين)

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وأوضح الجاسر أن الخطوط السعودية تستحوذ على نصيب الأسد في حركة السفر بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية بما توفره من رحلات تستوعب الحركة المتنامية عبر أسطولها الحديث من الطائرات وبما توفره من خدمات تنال رضى الضيوف وتسهم في تزايد عددهم، منوها أن الخطوط السعودية نقلت خلال العام الماضي 2018م أكثر من "400" ألف ضيف على رحلاته بين المملكة والمغرب .

وقال الجاسر إن الخطوط السعودية ماضية قدما في التوسع في التشغيل الدولي عبر زيادة الرحلات والسعة المقعدية التي تشهد نموا في حركة السفر ومنها المملكة المغربية، وتدشين وجهات دولية جديدة لتوفير خدمات النقل الجوي إلى المملكة والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتوفير أفضل الخدمات ـ أولا ـ لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وتلبية الاقبال المتنامي للسفر السياحي والتجاري بين البلدين وحركة العبور بين قارات العالم وأضاف : (خلال عام 2018م نقلت الخطوط السعودية أكثر من "34" مليون ضيف ولأول مرة في تاريخها يزيد عدد الضيوف على الرحلات الدولية على عددهم في القطاع الداخلي نتيجة التوسع في التشغيل الدولي وافتتاح وجهات دولية جديدة، مع استمرار النمو في أعداد ضيوف الرحلات الداخلية حيث توفر الخطوط السعودية بصفتها الناقل الوطني للمملكة خدمات النقل الجوي بين جميع مطار المملكة وهي الناقل الوحيد الذي يربط جميع مناطق الوطن برحلات منتظمة وسعة مقعدية متنامية تلبي،

وفي ذات الوقت تعزز تواجدها وتزيد حصتها في سوق النقل الدولي عبر الاستثمار الأمثل للأسطول الذي يشهد حاليا أكبر برنامج لتحديثه وتنميته وفق برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة ومجموعة شركاتها تحت مظلة برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030) وتم تحديد مواعيد رحلات "السعودية" إلى وجهتها الجديدة مراكش أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع وتغادر مطار المؤسس بجدة عند الساعة (03:05) فجرا بالتوقيت المحلي وتستغرق الرحلة سبع ساعات لتصل إلى مراكش الساعة (06:55) صباحاً بتوقيت المغرب، وتغادر رحلة العودة الساعة (09:45) صباحا وتستغرق ست ساعات تقريبا لتصل إلى جدة الساعة (19:00) مساءً ، ويتم تشغيل الرحلات بطائراتها من طراز بوينج (B787-9) دريملاينر التي تبلغ سعتها (298) مقعداً، (24) منها لدرجة الأعمال و (274) مقعداً لدرجة الضيافة، وهي مجهزة لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف .

وكانت "السعودية" قد دشنت يوم أمس الأربعاء أولى رحلاتها للعام 2019م إلى عاصمة اليونان "أثينا" ، في الوقت الذي تم فيه اليوم الخميس إعادة تشغيل الوجهة الموسمية المباشرة "ملقا" في جنوب إسبانيا انطلاقاً من مطار الملك خالد الدولي في الرياض وبواقع رحلتين في الاتجاه الواحد أسبوعياً يومي الخميس والسبت من كل أسبوع ، ويمكن للضيوف الاستفادة من العروض المتكاملة التي يقدمها برنامج "عطلات السعودية" إلى "ملقا" تشملالفنادق والجولات السياحية والرحلات عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.holidaysbysaudia.com أو من خلال الاتصال الهاتفي المباشر على الرقم 920033136 .