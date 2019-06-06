السعودية | شاهد قصر خزام.. حاضن أول اتفاقية دولية للنفط في المملكة

شكرا لقرائتكم شاهد قصر خزام.. حاضن أول اتفاقية دولية للنفط في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنظم وزارة الثقافة السعودية معرضاً فنياً نوعياً حول الأثر الحضاري الذي تركه النفط على تاريخ المملكة، خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو في قصر خزام التاريخي بجدة، الذي شهد أول اتفاقية لاستكشاف النفط تمت بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية عام 1933، والتي ترتب عليها تغيرات اجتماعية واقتصادية جعلت من القصر بوابة كبيرة للتطور الحضاري في المملكة.

قصر خزام

ويحمل المعرض ، بحسب ما أفادت (واس) اسم "نفثَه" ويشارك فيه 14 فناناً سيقدمون أعمالاً إبداعية تدور في فلك النفط وتحتوي على عناصر ومكونات هي مزيج بين منتجات تراثية تعبر عن هوية المملكة ومنتجات نفطية تحكي المرحلة الجديدة التي دخلها التاريخ السعودي منذ أن تم توقيع الاتفاقية.

وتهدف وزارة الثقافة من خلال تنظيمها لهذا المعرض إلى إبراز تاريخ المملكة من جوانبه المتعددة بطرق إبداعية يقدم خلالها الفنانون تأملاتهم الخاصة تجاه هذا التاريخ الكبير ورؤيتهم للأثر الذي تركه على حياة المجتمع.