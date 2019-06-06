«التعليم» تُطلق 8 حملات صيفية لمحو أمية الرجال والنساء في أربع إدارات

تطلق وزارة التعليم ثماني حملات صيفية للتوعية ومحو الأمية للرجال والنساء في أربع إدارات تعليمية في المملكة، خلال الفترة من 4/10 إلى 4/ 12 للعام الحالي 1440هـ.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة للقضاء على الأمية في المجتمع، وخفض معدلاتها إلى أقصى حد، وفقًا لرؤية المملكة الطموحة 2030، وتشمل الحملات أربع إدارات تعليمية، هي منطقة مكة المكرمة (قطاع الخضراء)، وفي منطقة تبوك (قطاع الوجه)، وفي محافظة صبيا (قطاع العيدابي)، وفي محافظة بيشة (قطاع ترج).

وتستهدف وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم المستمر، إقامة الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية في الأماكن التي يصعب فيها إقامة فصول دراسية منتظمة كمناطق سكن البدو الرُّحّل، والمناطق النائية والهجر، في مدة لا تتجاوز الشهرين لمحو أميتهم الأبجدية.

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ويستهدف البرنامج الأميون والأميات المواطنين والمواطنات الذين لم تساعدهم ظروف الحياة على الدراسة، بهدف تعريف الدارسين والدارسات بأحكام الدين وقراءة القرآن الكريم على الوجه الصحيح، ومحو الأمية الأبجدية لدى الدارسين والدارسات من خلال تعليم مبادئ القراءة والكتابة والحساب وتعزيز الانتماء الوطني في نفوس الدارسين والدارسات ونشر الوعي الثقافي في المجالات الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والزراعية، بالإضافة إلى المسارعة في خفض نسبة الأمية بالمملكة.

ويقوم على تعليم الدارسين والدارسات نخبة من المعلمين والمعلمات في مواد اللغة العربية والدين والرياضيات، ومن الحوافز المقدمة للدارسين والدارسات أثناء البرنامج وبعد انتهاؤه تقديم مساعدات عينية من بعض مؤسسات المجتمع ورجال الأعمال وتقديم خدمات متنوعة من القطاعات الحكومية المشاركة، ويحصل الدارسون والدارسات على شهادة اجتياز برنامج مجتمع بلا أمية، ومكافأة مالية قدرها (1000) ريال لمن يجتاز البرنامج بنجاح .

وأكملت إدارات التعليم في مكة المكرمة وتبوك وصبيا وبيشة الاستعدادات لبدء الحملات في موعدها.