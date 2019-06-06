المولات تجذب أسر جدة

يأتي ذلك، في الوقت الذي كشف القائمون على «موسم العيد»، عن استقبال المولات «المراكز التجارية» روادها على مدى 24 ساعة، طوال أيام العيد، وذلك ضمن الفعاليات والبرامج التي يقدمها «موسم العيد» الذي ينطلق للمرة الأولى بهوية موحدة وشاملة، في مختلف أرجاء المملكة تحت مظلة «مواسم السعودية»، بهدف إعادة البهجة والسعادة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع.
وأرجع عدد من المشرفين على الألعاب في المولات والمراكز التجارية
لـ«دوت الخليج»، أن سبب تفضيل كثير من العائلات لملاهي المولات، يعود إلى أنها مغلقة ومكيفة، بعيدا عن حرارة الطقس والرطوبة العالية اللتين تشهدهما جدة هذه الأيام، فضلا عن توفير جميع وسائل السلامة في كل الألعاب.
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