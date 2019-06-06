الأمر بالمعروف تعايد المواطنين والمقيمين

بادرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقتي مكة المكرمة، والرياض، بمعايدة المواطنين والمقيمين، بتوزيع الهدايا عليهم في مواقع الاحتفالات المختلفة، في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة، خلال أعضائها الميدانيين المكلفين بالعمل خلال فترة إجازة العيد.

كما جرى توزيع هدايا العيد على منسوبي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمرضى المنومين في بعض المستشفيات.