بحث تنظيم رحلات حجاج الداخل

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الساعات الزمنية والكثافة العددية لرحلات الحج لحجاج الداخل، بما يكفل لضيوف الرحمن أداء مناسكهم في راحة وأمان وسكينة.
وفي ختام الاجتماع قدم رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، التقرير السنوي لأعمال المجلس التنسيقي، لمساعد رئيس هيئة الطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي، والمشتمل على التعريف بالأدوار التي يقوم بها المجلس في تمثيل قطاع مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل. وشكر الهيئة العامة للطيران المدني على إتاحة هذه الفرصة، لعقد الاجتماع الذي يعكس مدى اهتمام المسؤولين بالهيئة، وتفاعلهم للتيسير على حجاج بيت الله الحرام سبل وصولهم إلى الديار المقدسة جوّا.
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