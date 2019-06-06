سفارة المملكة بطوكيو تحتفي بعيد الفطر

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى اليابان حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، نايف مرزوق الفهادي.

ورفع السفير الفهادي خلال الحفل -باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة- التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، سائلا المولى -عزّ وجلّ- أن يديم على المملكة وقيادتها وشعبها عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة، وأن يعيد هذه المناسبة على المملكة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة، سائلين الله أن يحفظ قيادة المملكة، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

حضر الحفل عدد من المواطنين السعوديين والطلاب المبتعثين، وجمع من أبناء الجالية العربية والإسلامية، والدبلوماسيين والمسؤولين اليابانيين.