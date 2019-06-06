السفير الأميركي لدى المملكة يزور المصمك



زار السفير الأميركي لدى المملكة، جون أبي زيد، متحف المصمك، وكان في استقباله ناصر العريفي مدير المتحف. واستمع الضيف إلى شرح عن أهمية المصمك، ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة، والرياض بصفة خاصة، وتخليده لما قام به الملك عبدالعزيز من كفاح في توحيد الكيان العظيم للمملكة العربية السعودية . وجال السفير داخل قاعات المتحف، وشاهد ما يحتويه من صور، ولوحات، وعرض مرئي عن اقتحام المصمك واسترداد الرياض، وأبدى في كلمة كتبها في سجل كبار الزوار، إعجابه بتطور مدينة الرياض. وفي ختام الزيارة، قدم مدير المتحف لضيفه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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