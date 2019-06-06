علكم تطلق مبادرة حسن الوفادة

التقى شيخ شمل قبائل علكم الشيخ عبد الله بن عائض بن حامد بمنزله في حمرة بنواب، أعيان ووجهاء وأفراد قبيلة علكم، وتم خلال اللقاء تبادل التهاني والتبريكات بعيد الفطر.

وأقيم الاحتفال تحت شعار «حسن الوفادة مرحبا ألف»، حيث تحدث الأستاذ المساعد بجامعة الملك خالد عبد الله سعيد آل ناصر، عن حسن الوفادة في ضوء الكتاب والسنة، وفضل تكريم الضيف في الإسلام، وأعطى شواهد على ذلك، وقال كل من يفد من خارج عسير إلي عسير فهو ضيف الجميع.

تلا ذلك كلمة أمين عام المجلس التنسيقي للجمعيات بعسير الدكتور علي حسن آل سالم، الذي رفع التهنئة بالعيد للقيادة، وتحدث عن مبادرة أمير منطقة عسير «حسن الوفادة»، التي يشترك فيها 3 جهات حكومية وأهلية، ثم تحدث نجل شيخ قبيلة علكم ناصر آل حامد عن تضحيات أحد المصابين في الحد الجنوبي من أبناء علكم عايض عبدالله المازني، الذي أصيب وهو مقبل غير مدبر، وكان يتمنى الشهادة ولم يكتبها الله له، وفقد إحدى عينيه وأذنه ولظروفه الصحية لم يتمكن من الحضور.

بعد ذلك قدم الزميل مدير مركز المعلومات بـ«دوت الخليج» سلمان عسكر، عرضا عن تجربته ومتابعته للملف اليمني، والذي واكب الحرب، حيث كلف بعدة مهمات إعلامية داخل اليمن ووفر للجريدة متابعات يومية عن مجريات الأحداث، مشيرا إلى الجهد الإعلامي السعودي، وبراعة المتحدثين العسكرين الذين أذهلوا حتى العدو.

ورفع الشيخ عبدالله بن حامد في تصريح لـ«دوت الخليج» التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، بعيد الفطر، ومهنئا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومجددا البيعة، وقال: إن الاجتماع عادة سنوية تحرص عليها القبيلة من أمد بعيد، إلا أن هذه السنة يحدث الاجتماع فيها بصفة استثنائية، حيث إن هناك توجيها لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بتفعيل مبادرة حسن الوفادة تحقيقا للهدف الإستراتيجي لرؤية 2030 ومسيرة النهضة الشاملة في مختلف المجالات.