الفولكلور والبارود في احتفالات أحد رفيدة

احتفلت محافظة أحد رفيدة، بمناسبة عيد الفطر -مساء أول من أمس- واحتضنت بلدية المحافظة الاحتفال الذي أقيم في مركز الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز الحضاري، بحضور المحافظ متعب ناصر المتعب، ومديري الإدارات الحكومية، ورؤساء المراكز، ومشايخ ونواب وأعيان المحافظة. وقدّم 3 شعراء من أبناء المحافظة عددا من القصائد الشعرية، وأقيم حفل الفوكلور الشعبي، الذي حوى لوحات فنية شملت: المدقال والخطوة والقزوعي. وزيّن الحفل حضور فرقة بني مليك التي أضفت على الحفل الأداء المميز والفقرات الفنية، باستخدام البنادق القديمة، وصوت البارود، وشاركت معهم فرقة سيوف الجنوب. وفي ختام الحفل، شارك المحافظ والحضور في أداء الفولكلور الشعبي. كما رعى محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، أول أمس، حفل أهالي المحافظة بمناسبة العيد، يرافقه وكيل المحافظة عبدالله المالكي، بحضور رئيس بلدية المحافظة الدكتور مسفر الوادعي، ومدير الشرطة العميد حمد آل منجم. وتضمن الحفل عروضا شعبية تمثل تراث المنطقة، كما انطلق أوبريت من أداء المنشد خالد حامد.



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