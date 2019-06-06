6 عروض تحبس أنفاس 2400 زائر في سيرك الأحساء

بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، حبست 6 عروض احترافية خطيرة، أنفاس 2400 زائر وزائرة لخيمة سيرك «دهشة»، بتصميم دائري الشكل في مدينة المبرز التابعة للأحساء، وذلك بمشاركة مجموعة من الفنانين العالميين من أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، بالإضافة إلى عروض المهرجين (كوميدية) ومشاركتهم الجمهور بألعاب الخفة والضحك. وأشار قائمون وقائمات على السيرك، لـ«دوت الخليج» أمس إلى أن من بين العروض التي حبست الأنفاس والخوف من السقوط: 1- عرض العجلة المزدوجة 2- عرض المرونة هو التأرجح في الهواء بواسطة حبل رفيع والقيام برقصات استعراضية خطرة 3- الارتفاع الهرمي، وهو ارتفاع الأشخاص وترابطهم فوق الحبل بكل خفة لبناء الهرم البشري. 4- بوليرو من الأرجنتين 5- الطائرة الروسية، المشي على الحبال بخطوات ثابتة بكل مهارة. 6- الدراجات النارية



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