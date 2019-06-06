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فعاليات الرسم تجذب زوار عيدكم شمالي

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جذبت فعاليات «عيدكم شمالي» عددا كبيرا من أهالي منطقة الحدود الشمالية، الذين حرصوا على الوجود للاستمتاع بالفعاليات المقدمة، فيما أشادوا بمستوى التنظيم والفعاليات.

وقدّم مواطنو الحدود الشمالية شكرهم وتقديرهم إلى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، على جهوده وحرصه على أن تكون المنطقة موجودة وبحضورٍ قوي على كل الأصعدة، لإدخال البهجة والسرور على أهالي المنطقة في عيد الفطر المبارك.

ولفت الاهتمام بفعالية الرسم كل الزوار، وجاءت لتلائم الكبار والصغار. فيما أوضح عدد من الفنانين والفنانات المشاركين في أقسام الرسم، أن قسم الأطفال يشهد حضورا كثيفا من كل الأسر الزائرة للمهرجان، مشيدين بحسن التنظيم وتنوع الفعاليات في المهرجان.

ويأتي «عيدكم شمالي» ضمن مستهدفات رؤية 2030 ذات الصلة بقطاع الترفيه، وبرنامج جودة الحياة في جانب الترفيه، وتوجهات الدولة نحو تعزيز الاعتدال.


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