عنيزة تبتهج بأوبريت عالمي

ابتهجت محافظة عنيزة بحفل عيد الفطر وسط حضور غفير، وشمل الحفل «أوبريت» عالميا، تراقص على أنغامه الحضور طربا، مساء أمس، والذي كان بداية الحفل الرسمي لاحتفالات عيد الفطر المبارك 40، وذلك في مركز الملك فهد الحضاري تحت شعار «عنيزة سحابة عيد».

وألقى محافظ عنيزة عبدالرحمن إبراهيم السليم، كلمة قدم فيها تبريكاته للقيادة وللشعب السعودي، وللأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف: «تتزامن أفراحنا مع فرحة أخرى تتمثل في الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد. لذا، نجدها فرصة لتجديد الولاء والمبايعة، سائلين المولى العزيز أن يديم الفرح والسعادة على أبناء المملكة».