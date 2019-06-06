عنيزة تبتهج بأوبريت عالمي

وألقى محافظ عنيزة عبدالرحمن إبراهيم السليم، كلمة قدم فيها تبريكاته للقيادة وللشعب السعودي، وللأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأضاف: «تتزامن أفراحنا مع فرحة أخرى تتمثل في الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد. لذا، نجدها فرصة لتجديد الولاء والمبايعة، سائلين المولى العزيز أن يديم الفرح والسعادة على أبناء المملكة».
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