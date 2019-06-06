12 فعالية في عيد الطائف



تشهد محافظة الطائف 12 فعالية ضمن فعاليات «موسم العيد»، والذي انطلق بهوية بصرية موحدة وشاملة في جميع أنحاء المملكة تحت مظلة «مواسم السعودية »، بهدف إعادة البهجة والفرحة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع، وبما يتناغم مع مكانة المملكة ودورها الريادي، واهتمامها بتوحيد قلوب وعواطف الشعوب الإسلامية في كل مكان. وتشهد الصالة الخضراء بمدينة الملك فهد الرياضية حفلين غنائيين الأول أقيم مساء أول من أمس وأحياه الفنانان خالد عبدالرحمن ورامي عبدالله، والثاني أقيم مساء أمس وأحياه الفنانان حاتم العراقي وجابر الكاسر، كما يشهد مسرح جامعة الطائف عرضا لمسرحية «أشباح هونو لولو» وهي من بطولة نخبة كبيرة من نجوم الخليج، بينهم أميرة محمد، سعاد علي، ليلى السلمان، علي السبع، عبدالناصر الزاير، ومحمد صفر، وهي من إخراج مالك. كما يشهد متنزه الردف عددا من الفعاليات هي «عيدية الترفيه»، «سواعدنا»، مسرحية «قو نينجا»، مهرجان السيرك الإفريقي، وعروض الألعاب النارية، وفي «جوري مول» تقام فعالية «رجل الإطفاء سامي»، «حياتي جيرل»، و«هوليوود الأطفال»، وفي مول قلب الطائف تقام فعالية «سونك بوم». ــــــــــــــــــ ASF ــــــــــــ من الفعاليات -- حفلات غنائية (خالد عبدالرحمن، رامي عبدالله)، (حاتم العراقي، جابر الكاسر) -- مدن الترفيه (عيدية الترفيه، سواعدنا، هوليوود الأطفال) -- ألعاب نارية -- مسرحيات (مسرحية قونينجا، مسرحية أشباح هونو لولو) -- السيرك الإفريقي -- مجمعات تجارية (حياتي جيرل، سونك بوم، رجل الإطفاء سامي)

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