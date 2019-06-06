Eidseason يقدم نصف مليون هدية



قدّم «موسم العيد» «Eidseason» أكبر عدد من الهدايا لرواد العيد في جميع أنحاء المملكة، بلغ عددها أكثر من نصف مليون هدية، وشملت الهدايا التذكارية المتنوعة وألعابا للأطفال في مختلف الأعمار وغيرها، وتم توزيعها في مدن العيد ومواقع الفعاليات والمراكز التجارية في «هذا العيد»، الذي ينطلق -للمرة الأولى- تحت مظلة «مواسم السعودية »، بهوية موحدة وشاملة تم تصميمها بطريقة إبداعية، لإعادة البهجة والسعادة الخاصة بالعيد، وفي كل مناطق المملكة. وتعد هذه الهدايا، كبادرة نوعية تسعى إلى ترسيخ بصمة خاصة ترتبط بذكرى «هذا العيد»، خاصة لدى الأطفال، وكذلك لجميع أفراد العائلة، وهي أحد مظاهر الفرح التي حرص على نشرها «موسم العيد»، إضافة إلى أكثر من 900 عرض وما يزيد على 300 فعالية، توزعت في كل أرجاء المملكة، عبر عدة مسارات عمل، شملت تعزيز «اللمة والفرحة، والبهجة والسعادة، والمتعة والاحتفال».

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