عيد أبوعريش كرنفال وطني وتفاعل شعبي

رسمت احتفالات محافظة أبوعريش بعيد الفطر المبارك الفرحة والبهجة على محيّا الأهالي والزوار، وأدهشت الحاضرين بتنوع فعالياتها المختلفة بعد خروجها عن الطابع التقليدي، إذ تفوقت خلالها على الاحتفالات المنفذة مؤخرا. وتغنّى الأهالي بإنجازات دوت الخليج، وبطولات وانتصارات الجنود البواسل بالحد الجنوبي، وذلك خلال الحفل الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية بحديقة الشهداء، بحضور المحافظ محمد هادي الشمراني، ورئيس مركز وادي جازان عبدالله الظافري، ومديري الدوائر الحكومية، والمشايخ والأعيان، وجمهور كبير.

فعاليات متنوعة

لفتت الفعاليات المنفذة باحتفال أبوعريش الحاضرين، إذ شملت أوبريت «من العايدين»، ووصلات إنشادية وغنائية، ومسرحا تفاعليا، ومشاركة الأطفال، وتقديم الجوائز للجمهور، و3 أركان للأسر المنتجة، وشباب الأعمال، والعيد زمان، وإطلاق الألعاب النارية، ومشاركة الفرق الكشفية والتطوعية وشباب وفتيات المحافظة في تنظيم دخول العائلات والشباب ومغادرتهم، ومشاركة القطاعات الأمنية والحكومية والخاصة، وتكريم الجهات المشاركة والداعمة.

وأحيت اللوحات الفنية والوصلات الغنائية للفنانين: علي عيسى، وعبده فتح، حفل المعايدة، والتي تفاعل معها الجميع، وصفق لها طويلا.

عشق التحدي

أكد محافظ أبوعريش محمد الشمراني، أن أهالي المحافظة يعشقون التحدي، ويبدعون في كل المهام الموكلة إليهم، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال يأتي مواكبا لفرحة الأهالي بعيد الفطر المبارك، مضيفا بأن منطقة جازان ومحافظاتها تحظى برعاية واهتمام من القيادة، مستعرضا ما تنعم به بلادنا من نعم الأمن والأمان، ورغد العيش، مشيدا بالجهود التي تبذلها كل القطاعات الخدمية في أبوعريش، لتلبية متطلبات الأهالي، واحتياجاتهم في كل المجالات.