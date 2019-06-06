8 فعاليات في احتفالات جازان

وفي محافظات المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، تقدم محافظو المحافظات احتفالات الأهالي، بحضور عدد من المسؤولين، ومديري الدوائر الحكومية، والمشايخ.
وشاركت 3 جهات ممثلة في مكافحة المخدرات، ومستشفى الدرب، وفريق الصحة التطوعي في احتفالات أهالي الدرب، واطلع المحافظ على مشاركتهم، وتجول بمعرض البلاك لايت، ومرسم الطفل، وركن البيت الدربي، واستمع إلى شرح مفصل عن محتوياتها وفعالياتها المنفذة. وأوضح محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني أن توجيهات أمير المنطقة ونائبه، ومتابعتهما للفعاليات كان لها الأثر البالغ في نفوس أبناء المحافظة، والتعبير عن حبهم وولائهم للوطن، مشيرا إلى أن عيد الفطر المبارك يعد من أبرز صور إشباع حاجة الإنسان للترفيه. كما أشاد محافظ الداير نايف بن لبده بالتضحيات الكبيرة التي يبذلها الجنود المرابطون بالحد الجنوبي.
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