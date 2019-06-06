السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين جنوبي البلاد



تونس 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واس

أوقف حرس الحدود التونسي ثلاثة مهاجرين غير شرعيين بمدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوبي تونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن المهاجرين قد تم إيقافهم إثر اجتيازهم الحدود التونسية خلسة قادمين من ليبيا، لافتا النظر إلى لأنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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22:31ت م

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