السعودية اليوم / مقتل جنديين بهجوم مسلح جنوب غرب باكستان



إسلام آباد 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واس

لقي جنديان من رجال القوات شبه العسكرية الباكستانية مصرعهما جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن المسلحين أطلقوا وابلاً من النار على سيارة دورية للقوات شبه العسكرية في منطقة "هرنائي" بإقليم بلوشستان ما أدى إلى مصرع جنديين اثنين.

وأضاف أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع، مشيراً إلى أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم، وشنت عملية تمشيط للبحث عن المسلحين، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.

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19:57ت م

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