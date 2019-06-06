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صور.. شباك تذاكر تليفريك أبها الجديدة بلا موظف !
متابعات الخليج 365 - عسير
تسبّب خُلو شباك التذاكر في تليفريك أبها الجديدة بمنطقة عسير من الموظف المختص، في حالة من التساؤلات والبحث عن اجابات من الزوار مساء اليوم .
وظهرت حالة اللامبالاة من موظف شباك التذاكر، حيث اضطر الزوار للانتظار لقرابة نصف الساعة لحين حضور الموظف المختص (سوداني الجنسية) إلى شباك التذاكر والاتصال على شركة سياحية التي وعد موظفها بالبحث عن الموظف !!
وقال الزوار إنه لايمكن إغفال مدى التأثير السلبي لمثل هذه السلوكيات وعدم الانضباط من بعض الموظفين على السياحة خاصة في أبها التي تطمح أن تكون منطقة جذب للسياحة محليًا وعالميًا.
ويرى مراقبون إن السياحة في منطقة عسير بحاجة لعمل جدي للانطلاق نحو العالمية وجذب السياح سواء من المواطنين أو المقيمين أو من مواطني دول الخليج وغيرهم .
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