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بالفيديو.. شباب الرياض يتنافسون بالألعاب الإلكترونية احتفالاً بالعيد
متابعات الخليج 365 - الرياض
احتدمت شدّة المنافسة بين الشباب المتسابقين في بطولات أمانة منطقة الرياض للألعاب الإلكترونية المقامة بخيمة الأمانة بحي الملز، والتي تنظمها الأمانة خلال أيام العيد الثلاثة ضمن فعالياتها البالغة 220 فعالية والمتوزعة على 30 موقعًا في مختلف أحياء المدينة.
وتضمنت مسابقات الألعاب الإلكترونية مختلف الأجهزة، منها البلاي ستيشن، والإكس بوكس، ونينتندو، كما تنوعت الألعاب ما بين كرة قدم وألعاب قتالية وسباقات سيارات، وألعاب كلاسيكية، ورصدت الأمانة جوائز للفائزين.
وتهدف الأمانة من تنظيمها لمسابقات الألعاب الإلكترونية إلى توفير خيار ترفيهي ينسجم مع اهتمامات شريحة الشباب، إضافة إلى ما تمده تلك الألعاب من مهارات منها تنمية القدرات العقلية وتحفيز الذهن على التفكير وتحسين سرعة الاستجابة.
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