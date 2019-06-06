شكرا لقرائتكم التحالف يخلي أحد أفراد طاقم سفينة تجارية قبالة ميناء الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-06 التحالف يخلي أحد أفراد طاقم سفينة تجارية قبالة ميناء الحديدة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه تمت الاستجابة الفورية لنداء استغاثة من السفينة التجارية (NAVARINO) تقع غرب ميناء الحديدة. Advertisements وأضاف التحالف في بيان أن نداء الاستغاثة أفاد بوجود حالة صحية حرجة لأحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية الهندية. وتابع البيان أن إحدى سفن قوات التحالف قدمت المساعدة الطبية اللازمة للمريض وإخلائه. وأضاف البيان أن القيادة المشتركة للتحالف مستمرة بجهودها وبما ينسجم مع القيم الإنسانية والأعراف الدولية.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يخلي أحد أفراد طاقم سفينة تجارية قبالة ميناء الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.