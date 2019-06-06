الان تتابع أزمة صحية تداهم مدير تعليم مكة المكرمة وتلزمه السرير الأبيض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 40 دقيقة - 9:50 م, 6 يونيو 2019 م التعليقات: 0 الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي داهمت أزمة صحية، اليوم، مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد الثقفي ألزمته السرير الأبيض.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم جدة: “تعرض سعادة المدير العام عبدالله بن أحمد الثقفي لأزمة صحية صباح اليوم الخميس نُقل على أثرها المستشفى لتلقي العلاج”، مضيفا: “حالته مستقرة نطمئن الجميع”.

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