شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان.. "سيرة أمير ومسيرة قائد" كتاب جديد لأبو العينين والان مع التفاصيل
صدر للكاتبة الاعلامية كريمة أبو العينين مؤلفها الجديد عن دار النخبة للطباعة والنشر الأمير محمد بن سلمان . سيرة امير ومسيرة قائد .
وفيه ترصد الاعلامية رؤى الامير الاصلاحية والتى تنفض عن المملكة السعودية غبار فكر عقيم جعلها اسيرة اعتقادات متجمدة ابعدتها كثيرا عن مسايرة المجتمع الدولى .
فى صفحات الكتاب التى تتخطى المئة صفحة تتحدث ابو العينين عن نشأة بن سلمان وسيرته الذاتية وتصل الى مرحلة التغير والتغيير التى تركت اثارها فى ارجاء متعددة بالمملكة وخاصة ماييتعلق بالمرأة واعطاءها قدر كبير من الحرية ظلت محرومة منه بدعوى الحرام والمخالف للعرف والتقاليد .
خطوات الامير محمد بن سلمان الاصلاحية واراءه السياسية وجرأته فى معالجة المواقف الصعبة بثبات وحزم كان لها مساحة كبيرة فى المؤلف الذى يضاف الى اصدارات كريمة ابو العينين والتى تصنف كبير محررين مترجمين بقطاع الاخبار بالتلفزيون المصرى وتشغل منصب رئيس تحرير برنامج ملفات بقناة النيل للاخبار .
يذكر أن أبو العينين قد صدر لها عدة مؤلفات اخرى منها ست والسلام ،ضل راجل ،حكايتها ، الحالة الاجتماعية منفصلة ، ومؤخرا رواية زمن روبابيكيا عن دار غراب للطباعة و النشر وتحت النشر فى نفس الدار رواية حكاية مأمور.
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