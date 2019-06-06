السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,125 كرتون تمور في بمحافظة الضالع

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,125 كرتون تمور في بمحافظة الضالع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,125 كرتون من التمور على الأسر الفقيرة والنازحين في منطقة حجر السفلى بمحافظة الضالع، يستفيد منها 1,125 أسرة.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 345 مشروعًا .

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