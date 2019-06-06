- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم طقس الجمعة.. سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طقس الجمعة.. سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الجمعة) استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على نجران والأجزاء الجنوبية للرياض، والأجزاء الجنوبية من المرتفعات الغربية.
وأوضحت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة يمتدّ تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة غرب وشرق المملكة.
أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فأوضح التقرير أنها غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية جنوبية بسرعة 10-32 كلم/ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الجمعة.. سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.