3 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن.. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط

2019-06-06

الموطن - الرياض

لم يتبقّ سوى ثلاثة أيام فقط على إيداع الدفعة الجديدة من حساب متابعات الخليج 365، وهي الدفعة التاسعة عشرة من الدعم، لمن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق.

ويتمّ صرف دعم حساب متابعات الخليج 365، بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، بما يعني أنه سيتم صرف الدفعة 19 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.