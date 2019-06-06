فيديو.. محمد بن راشد يحتفل بزفاف 3 من أبنائه

2019-06-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

بدأت في مركز دبي التجاري العالمي، مساء اليوم الخميس، مراسم الاحتفالات بزفاف ثلاثة من أنجال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات.

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ووصل الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد، وحُكام الإمارات إلى مركز دبي التجاري العالمي، لحضور حفل زفاف الشيخ حمدان، والشيخ مكتوم، والشيخ أحمد، أبناء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.