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2019-06-06 محافظ رفحاء يعايد رئيس المحكمة العامة وأعيان وأهالي المحافظة متابعات الخليج 365 - رفحاء قام محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني بزيارة مُعايدة لرئيس محكمة رفحاء العامة الشيخ بشير الشمري، كما زار عدداً من أعيان وأهالي المحافظة هنّأهم خلالها بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يُعيده على الجميع بالخيرات، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله. Advertisements









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